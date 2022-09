Carol Dias e Kaká dão beijão apaixonado em foto arrasadora

Carol Dias e Kaká esbanjaram romance na web ao surgirem dando um beijão de cinema em foto arrasadora

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 14h33

Neste sábado, 10, Carol Dias (27) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento super romântico que viveu ao lado do marido, Kaká (40). A modelo publicou uma foto onde ela e seu amado aparecem dando um beijão apaixonado, enquanto curtiam um momento a dois.

Na imagem, o casal aparece curtindo um momento a dois, durante uma noite estralada, em uma cabana com uma linda vista do mar, enquanto usavam looks elegantes. Ela com um vestido regatinha, combinando com um salto fino e ele com uma calça, sapatenis e uma camisa azul.

Na legenda, ela escreveu apenas: "Finaly", que significa: "Finalmente", em português.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosos!", disse um. "Viva o amor!", falou um segundo.

Confira a foto arrasadora de Carol Dias e Kaká dando um beijão apaixonado:

Carol Dias reúne momentos fofos da filha em vídeo encantador

Recentemente, Carol Dias usou suas redes sociais para se derreter pela filha, Esther, de apenas 1 aninho. A modelo fez um vídeo encantador onde reuniu uma série de momentos fofos que ela e Kaká viveram ao lado da pequena. "Um copilado de amor por ela! Te amo filhota!", se declarou a mamãe babona na legenda.

