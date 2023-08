Carol Dantas vai se mudar com filho para Arábia Saudita? Ex de Neymar expõe verdade

Influenciadora descartou mudança para o país e explicou o motivo para os fãs na rede social

Carol Dantas abriu o jogo e revelou se está de mudança para a Arábia Saudita com o filho. Pai de Davi Lucca, fruto da relação com a influenciadora, Neymar assinou com o Al Hilal por duas temporadas e receberá R$ 860 milhões com a camisa 10 do clube árabe neste período.

Apesar de estar conhecendo um pouco da cultura, que é uma das mais conservadores e religiosas do mundo, Carol explicou aos seguidores que ficará no local até o aniversário do primogênito, que completa 12 anos na próxima quinta-feira (24).

Casada com o criador de conteúdo Vinicius Martinez, com quem tem o caçula, Valentin, Carol afirmou que em breve retornará para a Espanha, onde vive com a família. "Está todo mundo perguntando no direct se nós vamos morar aqui. Não, não vamos morar aqui. Estamos aqui só até o aniversário do Davi, mas eu já tenho que voltar para minha casa", esclareceu.

Além de Davi Lucca, Carol Dantas também é mãe de Valentin (Foto: Reprodução Instagram)

Sincera, Carol trouxe à tona o motivo pelo qual não residirá permanentemente por lá. "Já já começa o ano letivo lá em Barcelona, então, tenho que terminar de organizar as coisas deles de escola. Nós gostamos de estar sempre juntos para comemorar a vida do Davizinho e é isso que vamos fazer", esclareceu.

Carol Dantas e Neymar são pais de Davi Lucca (Foto: Reprodução Instagram)

Como é a relação de Carol Dantas e Neymar Jr.?

Carol Dantas e Neymar tiveram um rápido namoro quando o jogador atuava no Santos. O ex-casal mantém um bom convívio. Eles são amigos próximos mesmo após o fim do relacionamento. Quando o craque anunciou que seria pai pela segunda vez, a influenciadora parabenizou o atleta e a namorada, Bruna Biancardi, nas redes sociais. Na mensagem, Carol deixou claro que já sabia da notícia.