Carol Celico abre coração e fala sobre maturidade e filhos: "Lado difícil"

Em entrevista à CARAS, Carol Celico abriu o coração e falou sobre conquista da maturidade após alta exposição na mídia

Famosa desde muito jovem por conta de seu antigo relacionamento com o ex-jogador Kaká (40), a empresária Carol Celico (35) tem demonstrado cada vez mais maturidade para lidar com a exposição e as obrigações que envolvem a maternidade.

Em entrevista à revista CARAS, a influenciadora abriu sua intimidade e falou um pouco sobre os desafios que tem enfrentado em sua vida. Mãe de Luca (14) e Isabella (11), ela comentou como tem sido perceber as mudanças na rotina dos filhos, que estão entrando na adolescência.

“Eles têm a rotina deles, já que estão na idade de sair com os amiguinhos e de fazer planos. E esse é também o lado difícil, porque agora querem ser independentes e ter cada um seu próprio espaço”, contou.

Casada com Eduardo Scarpa (42), a famosa confessou que tem mudado um conceito antigo sobre ter um terceiro filho: “Eu sempre disse que não pensava em ter mais filhos, mas, hoje, não é mais um tabu a ideia de ter um terceiro. Estou aberta para, a partir do ano que vem, começar a pensar sobre o caso”.

Discreta quanto a detalhes de sua vida pessoal, Carol, que acumula mais de um milhão de seguidores no Instagram, revelou estar mais tranquila quanto a manter certos assuntos em privacidade.

"Sempre fui discreta e continuo sendo sobre minha vida pessoal. Atualmente, temos canais de comunicação diferentes por conta das mídias sociais e esses canais têm como intuito divulgar e humanizar as pessoas. Quando abro alguns pontos de intimidade, permito que as pessoas vejam minha humanidade e como somos todos parecidos e enfrentamos os mesmos problemas ", declarou.

A socialite garantiu que muitas das situações que enfrentou no passado foram importantes para ela amadurecer. "Tudo o que marcou minha vida me fez amadurecer. Muitas das minhas experiências acabaram sendo expostas quando eu era jovem e, ao mesmo tempo que as redes sociais facilitam a comunicação ", afirmou.