Carol Borba relata momentos difíceis da gestação de risco e revela mudança na rotina

Em entrevista à CARAS Brasil, Carol Borba revela o que mudou na vida fitness após gestação de risco

Carol Borba (36) é uma referência no mundo fitness. Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, a treinadora é famosa por mostrar alternativas de treinos funcionais e sua rotina saudável. No entanto, em 2022 a influenciadora digital viu sua vida mudar. Mãe de Diana (1), ela descobriu que a gestação era de risco.

Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa conta que teve uma gravidez dentro do normal nas primeiras semanas. "A minha gestação foi muito tranquila até o momento que eu descobri que era uma gestação de risco. Então, até as 22 semanas eu estava fazendo tudo, inclusive corridas de rua, exercícios pesados. Eu estava com muita disposição, apesar de um pouquinho enjoada que era normal, mas tinha muita disposição", conta.

+ Fernando Pavão abre o jogo sobre troca da Record pela Globo: 'Já estava querendo'

Sempre ativa, a influenciadora digital conta que o momento de desacelerar não foi nada fácil. "Quando eu descobri que teria que fazer uma pausa eu assustei, só que as pausas foram aos poucos. Primeiro que precisei fazer um repouso relativo, só depois um repouso absoluto. Acho que era uma preparação de Deus para que eu não surtasse, porque da vida tão ativa como eu tinha, se tivesse que parar de repente teria ficado muito mal. No início, de fato, eu fiquei mal e bem chateada, porque não era uma vontade minha. Eu nunca tinha ficado tanto tempo parada, mas foi um aprendizado para mim. Alguns dias depois do primeiro choque de ter que ficar deitada absolutamente o dia inteiro, eu comecei a curtir um pouco a situação, comecei a sentir as pessoas cuidando de mim. Sempre fui uma pessoa muito proativa, muito de atitude e às vezes o meu posicionamento não deixa as pessoas fazerem nada por mim, eu acabo achando e fazendo tudo pelos outros", garante.

Durante o período difícil, Carol Borba contou com a ajuda do marido, o nutricionista Rafael Domingues (38). A treinadora conta que mesmo rodeada de pessoas importantes, o medo de ter a bebê antes do previsto ainda pairava sua cabeça.

"Foi um momento que eu precisei ser cuidada e foi muito bom e muito gostoso sentir que as pessoas estavam ali para mim, me sentir amada pela minha família e pelas minhas seguidoras que me davam surpresas diárias. Foi incrível mesmo, me senti muito feliz, muito amada, apesar da dificuldade e do medo da minha neném nascer antes da hora", diz.

ROTINA FITNESS

Carol Borba precisou mudar sua rotina após o nascimento da pequena Diana. Acostumada a levantar da cama 5 da manhã, ela revela que voltou aos treinos antes mesmo de começar a aparecer em lives e vídeo no YouTube.

"Minha rotina mudou completamente. Eu acordava muito cedo, por volta das 5 horas da manhã. Praticava yoga e, em seguida, seguia para a musculação. Depois, partia para a gravação de vídeos, que iam ao ar no meu canal do YouTube. Durante um longo período, produzi vídeos de exercícios de segunda a sábado, mantendo uma rotina intensa. Além disso, realizava lives de treino todos os dias, às seis e meia da tarde, tinha um encontro com as minhas seguidoras e treinava junto. Fiquei afastada dos treinos, e quando a minha neném nasceu, foi complicado voltar. Eu não imaginei que eu fosse sentir culpa, mas eu senti no início. Então, eu fui voltando gradativamente", relata.

A influenciadora fitness explica que teve dificuldades para tentar conciliar os treinos com a bebê. "Tendo que amamentar e dando atenção para minha bebê e muito preocupada com o meu desempenho. Mas tudo correu bem. Consegui me organizar. Depois que a Diana fez quatro meses, voltei para as lives e as gravações, gravando menos. Agora são três vídeos por semana no canal do YouTube, e também retomei os exercícios diariamente, logo no início pós-gestação. Voltei a me exercitar um pouco, fazendo cerca de 40 minutos na academia duas, três vezes na semana. Hoje já consegui me organizar; a neném está com um ano e quatro meses, consigo ir à academia todos os dias, mas optei por ir às cinco horas da manhã, bem cedinho, antes dela acordar. Treino bem tranquila e retorno, não faço mais tantos exercícios como antes, mas pretendo voltar", conclui.