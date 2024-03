Carol Borba realiza sonho da família e se emociona: 'De 25 anos'

Influenciadora fitness, Carol Borba revela em entrevista exclusiva à CARAS Brasil como tem sido curtir férias em família

Carol Borba (36) está passando dias mágicos em Orlando, na Flórida. A influenciadora digital fitness levou toda a família para realizar um sonho de infância: o de conhecer os parques da Disney. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a treinadora revela como tem sido a viagem e se emociona ao relembrar o passado.

"Eu sempre tive na minha cabeça que um dia iria com a minha mãe [para a Disney]. Não deu quando eu era mais nova, mas está dando agora que estou mais velhinha, graças a Deus. E é ainda mais especial porque estamos todas nós, eu, minha mãe e minha filha, as três gerações", conta.

O nutricionista Rafael Domingues (38), marido da famosa, também levou a sua mãe para curtir as férias nos EUA. “Muita gente fala que criança não aproveita, mas a finalidade dessa viagem é a gente curtir mesmo e levar nossas mães para aproveitar junto. Estou muito feliz de estar indo com a minha mãe, de estar podendo proporcionar isso para ela e para minha sogra”, afirma.

O sonho de conhecer a Disney não é de hoje, Carol Borba conta que desde pequena tinha o desejo de brincar nos parques temáticos que via pela TV. No entanto, por motivos de realidade, isso não era possível.

Mãe de Diana (1), a treinadora é seguida por mais de 2,5 milhões de pessoas no Instagram. Ela conta que resolveu aproveitar o período de pós Carnaval no Brasil para compartilhar o seu sonho com diferentes gerações da família.

"Sem o apoio das pessoas que gostam do meu trabalho, isso não seria possível. Essa viagem é a realização de um sonho de 25 anos. Um sonho que não é só meu, mas da minha mãe também. Um sonho nosso! E eu quero compartilhar tudo porque meus seguidores merecem estar junto nessa”, conclui.