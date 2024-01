Carlos Candreva: saiba quem é o homem que caiu no mar durante cruzeiro; Marinha segue buscando o rapaz que era famoso e tinha muitos seguidores na web

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

Foi revelada a identidade do rapaz que caiu no mar durante um cruzeiro que aconteceu na última semana. Trata-se de Carlos Candreva, que foi ao evento para assistir aos shows ao lado de uma pessoa não identificada.

As informações foram reveladas pela assessoria de imprensa da Marinha, que comanda as buscas pelo rapaz. Nascido na cidade de Tupã, no interior de São Paulo, Carlos Candreva é escritor e DJ. Ele tem mais de 15 mil seguidores nas redes sociais.

De acordo com relatos, ele estava discutindo com uma pessoa quando se jogou no mar. No cruzeiro se apresentavam artistas como Alexandre Pires, Ana Castela e Léo Santana. A situação deixou os ocupantes do navio em choque. Muitos influenciadores estavam a bordo.

“Um casal estava discutindo, e, no meio da discussão, o cara pulou. Aí, [quando] estava prestes a começar o show do Alexandre Pires, tocou a sirene. Eu estava no quarto nessa hora. Tocou a sirene aqui três vezes. E, quando toca três vezes, [quer dizer] homem em alto-mar”, disse um dos influenciadores que viu tudo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Candreva (@carloscandreva)

Alexandre Pires cancelou show após a tragédia

Na noite da última sexta-feira, 29, o cantor Alexandre Pires se preparava para se apresentar em um cruzeiro, mas o artista precisou cancelar o show de última hora em respeito a um acontecimento trágico. Em seu perfil oficial nas redes sociais, o pagodeiro lamentou o incidente que resultou no desaparecimento de um homem após cair no mar no litoral de São Paulo.

O pagodeiro ainda detalhou a decisão de cancelar a apresentação após o trágico ocorrido: “Em respeito à vítima e aos trabalhos de resgate, conversamos com a organização e chegamos ao consenso da não realização do show que estava previsto para às 01h. Ainda não havíamos subido ao palco quando esse fato trágico aconteceu”, disse.