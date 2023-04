Carlos Bautzer cria técnica para aplicação de injetáveis

Cirurgião plástico apresentou em 2022 o conceito de naturalização facial

Em atividade há mais de 25 anos na área da saúde, o cirurgião plástico Carlos Bautzer tem se dedicado a se especializar na realização de diversos procedimentos. Há cerca de cinco anos criou uma técnica para aplicação de injetáveis na face, que nomeou de KEYPOINTS.

A partir dela, ganhou destaque nacional e internacional, e participou do AMWC AWARDS, figurando entre os melhores do mundo no setor.

Ao lado de três dermatologistas, criou o conceito de naturalização facial, que vai contra os exageros dos injetáveis em procedimentos estéticos, apresentando-o em 2022 à comunidade médica, de forma inédita, em um cinema com imagem em 8k.

