Carlo Porto se nega falar da separação e Liah Soares pede 'respeito'

Procurado pela CARAS Brasil, Carlo Porto preferiu ficar em silêncio após Liah Soares compartilhar comunicado sobre fim de casamento

O fim do relacionamento entre Liah Soares (43) e Carlo Porto (42) pegou muitos fãs do casal de surpresa na manhã desta quinta-feira, 8. Procurado pela CARAS Brasil, o ator se negou a falar do término e preferiu manter discrição sobre sua intimidade.

Em nota enviada pela assessoria, foi informado que Carlo está focado nas gravações de Rainha da Pérsia, próxima produção bíblica da Record, e não vai entrar em detalhes sobre o término. "O ator está em Marrocos se preparando para a nova novela e no momento não vai se pronunciar", diz o texto.

Liah Soares também optou por não falar sobre o assunto separação e pediu que para que não houvessem especulações. "Gostaria somente pedir respeito com esse momento de separação", afirmou a artista, em resposta à CARAS.

Mais cedo, a ex-participante do The Voice Brasil comentou sobre o fim do casamento e deixou claro que a separação aconteceu de forma respeitosa e tranquila entre os dois. "Absolutamente tudo, da alegria à dor, faz parte do nosso aprendizado. É chegado o tempo de mudanças por aqui, e elas sempre acontecerão de forma respeitosa, como sempre deve ser em uma caminhada a dois", escreveu na legenda.

"Em respeito a todas as pessoas amadas e queridas que torcem pela gente venho dizer que eu e Carlo Porto não somos mais um casal, seguimos livres para vivermos o curso do que acreditamos e isso inclui nossos sonhos e realizações. Cuidaremos sempre desse jardim que plantamos com muito cuidado e sempre seremos uma família com o fruto que nos une pra sempre , nossa filha tão amada", completa.

Vale destacar que no último ano o casal evitou uma baita crise no relacionamento mudando de São Paulo para o Rio de Janeiro. Na época, Carlo foi escalado para a série Reis e teria que passar muito tempo na cidade, causando um certo distanciamento da esposa e filha, Maria Liz, de três anos.

“Eu trabalhava muitas horas por dia e só parava para dormir. Para ter mais tempo com minha família, decidi trazê-la para o Rio de Janeiro. Se não tivesse feito isso, teria perdido uma fase muito importante da vida da minha filha. Priorizar o lar é o que me faz ter a mente em ordem”, afirmou o ator.

Carlo ainda reforçou que o fato dos dois serem artistas, é algo que mantém o elo entre eles ainda mais forte. “Em casa tudo se funde. Não há separação do artista para a pessoa física, mas a gente lida com isso de forma muito leve. Conversamos sobre tudo e buscamos nos apoiar o tempo todo”, garante ele.