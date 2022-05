Carlinhos Maia se emociona ao desabafar sobre furto em sua casa

Carlinhos Maia declara: 'Minha agonia maior é descobrir se for alguém conhecido'

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 17h31

O humorista e influenciador digital Carlinhos Maia (30) desabafou nas redes sociais após revelar que sua casa foi invadida por criminosos, que levaram suas joias. Ele apareceu emocionado e com lágrimas nos olhos ao falar sobre o seu receio no momento.

Ele diz que teme que um dos ladrões seja alguém que ele conheça, já que, possivelmente, os criminosos que entraram no apartamento dele sabiam a senha da porta de entrada. “Continuem rezando para dar tudo certo. A polícia está com várias informações. Minha agonia maior é descobrir que é alguém conhecido, gente que eu possa ter ajudado, recebido na minha casa. Tenho direito de ficar fragilizado, é meu lar, minha casa, meu lugar”, disse ele.

Carlinhos Maia teme não se sentir seguro em casa

Então, Carlinhos pediu que os fãs não se preocupem com o assunto no momento. “Não quero ninguém preocupado, não. Estou mais abalado assim porque aquele apartamento é o maior sonho da minha vida. Não é que acabou, mas como passei muito tempo com síndrome do pânico... Porisso que sempre andei com tantos policiais em volta. Como é que eu vou me sentir seguro na minha casa de novo? Só de imaginar que possa ser alguém que eu conheça”, desabafou.