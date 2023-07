Carlinhos Maia lamenta morte da prima, Deza Maria: “Ela lutou muito”

Humorista Carlinhos Maia faz homenagem emocionante para se despedir de sua prima, Deza Maria

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia usou as redes sociais neste domingo, 9, para compartilhar uma triste notícia: a morte de sua prima, Deza Maria, que costumava fazer aparições especiais em seus conteúdos. Abatido, ele publicou uma homenagem emocionante para se despedir.

Pelo stories do Instagram, Carlinhos dividiu uma foto de Deza para lamentar sua partida: "Infelizmente perdemos nossa Deza, ela lutou muito, não perdeu a fé em momento algum, mas há coisas na vida que jamais iremos entender. Que ela descanse nos braços do pai! Te amo, minha prima, obrigado por tantos sorrisos. Jamais”, disse o humorista.

O marido do influenciador digital Lucas Guimarães ainda publicou alguns vídeos em que aparece curtindo a companhia da prima, e deixou um recado para se despedir: "Sempre fomos muito bons juntos. A gente ria de verdade e você me olhava com muito amor. Te amo prima. Até quando Deus quiser”, finalizou Carlinhos.

Embora o influenciador não tenha revelado a causa da morte de sua prima, os seguidores do humorista sabiam que ela lutava contra um câncer. Inclusive, em suas redes, Deza contava com mais de um milhão de seguidores e costumava compartilhar detalhes sobre a batalha contra a doença.

