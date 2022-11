Carlinhos Maia faz desabafo e dispara: "O erro é meu!"

O influenciador Carlinhos Maia desabafou nas redes sociais após novos boatos sobre o motivo da separação de Lucas Guimarães

Cansado de ouvir novas especulações, na tarde desta terça-feira, 22, o influenciador Carlinhos Maia (31) resolveu abrir o jogo e revelar o real motivo sobre o fim de sua relação com o ex-marido, Lucas Guimarães (28).

Após Lucas negar o término do casamento por motivos de trabalho, Carlinhos resolveu fazer um desabafo emocionante nos stories de seu Instagram.

O artista começou dizendo: "Para as pessoas que ficam só esperando a carniça, que sobrevivem, não dá história e sim da desgraça. Para as pessoas que querem sempre um culpado, mesmo sabendo que uma relação são feitas de erros e acertos de ambas as partes, o motivo da nossa separação foi um ERRO MEU! Ponto. Não vou dividir, nem dizer oq foi, por que o erro é MEU MEU, sou eu quem convivo com ele. Esse peso é MEU".

Na sequência, ele disparou: "Dividir com vocês seria apenas da munição, pra atacarem ainda mais do que já fazem as minhas inseguranças, julgarem um ato falho. Que não me define em nada! Amo oS Que me amam: VIDA QUE SEGUE", disse ele.

FIM!

Vale lembrar que no dia 23 de outubro, o casal surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao anunciar a separação. Os dois estavam juntos há quase 13 anos, e em maio de 2019, oficializaram o relacionamento.

