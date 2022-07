Carlinhos Maia fala de Simaria após unfollow: 'Vai ter que nos engolir'

Carlinhos Maia conta sobre as personalidades de Simone e Simaria em novo podcast: 'Torço para que elas parem com essas coisas'

O humorista Carlinhos Maia se pronunciou após a cantora Simariadeixar de segui-lo nas redes sociais. Em participação no podcast Poccast, de Lucas Guedez e Rafa Uccmann, ele contou que não dar unfollow nela.

“Não vou deixar de lhe seguir, você vai ter que nos engolir. Adoro suas músicas, sou seu fã pra caramba, entendeu? Acho que você é uma doida às vezes”, brincou ele.

Carlinhos Maia fala sobre Simone e Simaria

Então, Carlinhos Maia também comparou as personalidades das irmãs Simone e Simaria. "As duas são maravilhosas. Simaria tem a personalidade dela, que ela rala, que trabalha. Realmente ela produz as músicas, realmente ela produz tudo, realmente ela busca, ela vai… Eu acho que ela sente falta de que as pessoas olhem para ela e digam: ‘Caramba, essa menina é isso’. Então acho que às vezes ela peca por ficar falando toda hora o quanto é boa, sabe? E a Simone é aquela pessoa que é aquilo mesmo, que tem aquela paciência, que só quer ganhar o dinheirinho dela. Ela não tá nem aí, não liga para artista, para famoso, quando ela vai, ela vai porque quer, é dela aquilo", contou.

Por fim, ele comentou sobre os atritos das irmãs nos últimos tempos. "Torço muito para que elas parem com essas coisas. Simaria, minha filha, volte, tem muita gente que te ama", disse ele sobre Simaria estar longe dos palcos há cerca de um mês.