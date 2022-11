Carlinhos Maia diz que criou perfil falso para stalkear amigos do ex Lucas Guimarães

Arrependido do término, Carlinhos Maia disse que está sofrendo pelo ex Lucas Guimarães

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 10h59

O influenciador Carlinhos Maia continua desabafando sobre o término com o ex, Lucas Guimarães, nas redes sociais. Eles estavam juntos há 13 anos e se separaram ainda este ano.

O humorista já havia dito que estava "se humilhando que nem cachorro" pelo ex, mas agora confessou algo ainda mais revelador.

“Quando eu via minhas primas sofrendo por amor eu pensava: que nega paia da p*rra, vai otária, vida que segue. E hoje está eu aqui, desmilinguindo, indo nos stories do boy [Lucas Guimarães] de 10 em 10 minutos”, contou.

Ele afirmou ainda que criou um perfil falso para saber onde e com quem Lucas estava. “E o pior: fiz até um fake para olhar o do povo que tá com ele”, afirmou, rindo.

“É meio idiota escrever tudo que faço aqui sabendo que ele vai ver. Mas, no fundo, eu quero que ela saiba como estou me sentindo, mesmo sabendo que ele pode desgostar de vez, afinal, quem fica atrás e se fazendo presente, geralmente a outra parte acaba perdendo o interesse”, escreveu.

Confira os stories de Carlinhos Maia sobre Lucas Guimarães:

Carlinhos Maia fala sobre Lucas Guimarães