Carlinhos Maia diz não ter sossego com mulher que o persegue para ter fama

Humorista Carlinhos Maia afirmou que uma mulher fica na porta de sua casa dia e noite

O humorista Carlinhos Maia fez um desabafo sobre uma mulher que fica na porta de sua casa, em Maceió, dia e noite. Ele afirmou que ela tem despertado gatilhos nele.

“Gente! Eu quero fazer um pequeno desabafo, e queria muito não ser julgado por isso. É que isso tem me gerado gatilhos, desde que me mudei pra Maceió, e agora não estou aguentando mais”, começou.

“Desde que vim morar em Maceió, vocês sabem que sempre tem gente aqui embaixo, esperando, para tirar foto ou pedir algo (normal e super entendo… Afinal eu filmo onde moro, filmo muitas ações de ajuda até aí ok). Mas existe uma pessoa, e a intenção desse desabafo não é para expor, e sim para que não tenha que denunciar”, continuou.

“Essa pessoa quer muito ser famosa. Eu já dei algumas chances e eu sempre pedi: por favor para de ficar na minha porta todo dia. Eu chego a noite ela tá lá. Eu saio pelo manhã ela tá lá. Eu saio a tarde ela tá lá. Gente isso todos os dias. Ela me sufoca, eu não consigo ir na janela sem essa pessoa estar lá, na expectativa de algo… e não, não é ser fã. Porque vejo sempre atrás de outros “famosos”… ela está em absolutamente todas as nossas festas, inclusive as mais íntimas, onde só estão famílias e amigos”, explicou a situação.

O marido de Lucas Guimarães afirmou que já tentou ajudá-la, mas não foi suficiente. “O gatilho que tem me gerado: eu já a filmei tanto, na intenção de ajudar a transformar ela em personagem. Mas a insistência e falta de respeito com os meus inúmeros pedidos de privacidade tem me angustiado. Me sinto vigiado e observado todos os dias. (Nesse exato momento ela está aqui na frente... mesmo depois de ter vivido os dois dias de festa do Lucas). Por favor, de todo meu coração. Pare! Ou infelizmente vou te expor. Ou te denunciar”, concluiu.

Veja stories do desabafo de Carlinhos Maia: