Carlinhos Maia abre coração para Lucas Guimarães em podcast e ex-casal troca selinho

Carlinhos Maia foi ao "PodCats" do ex-marido Lucas Guimarães e, entre lágrimas, pediu perdão ao apresentador

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 09h36

O encontro dos ex-maridos Carlinhos Maia e Lucas Guimarães finalmente aconteceu no Podcast "PodCats" com Camila Loures.

Na última segunda-feira, 14, Maia foi entrevistado pelo ex e em conversa emocionante, os dois choraram.

"Uma coisa que eu queria comprar e o dinheiro não compra? Uma máquina do tempo para voltar e não te machucar em coisas que você não merecia, que eram feridas minhas, e fiz parecer que eram culpa sua. Apagar coisas que eu fiz que te fizeram perder admiração ou confiança de pessoas, te fizeram perder o interesse na humanidade, de achar que todos poderiam estar fazendo algo errado", desabafou o comediante.

Ele, no entanto, admitiu que a própria ambição acabou ficando em primeiro lugar nas prioridades: "Quando te conheci eu sempre disse 'Lucas, vamos vencer juntos', era meio que uma obrigação. E muitas vezes essa ambição se tornava maior do que o amor que sentíamos um pelo outro".

"Que você não deixe que ninguém tire sua inocência, seu jeito de menino, seus sonhos, porque isso é genuíno seu. Você tem uma coisa que o dinheiro não compra, que é transitar nesse meio sem se corromper", disse ao parceiro de 13 anos de relação.

O apresentador Lucas também se desmanchou ao responder o ex-marido. "Hoje eu não estava com Carlinhos Maia aqui, com o Rei do Instagram, eu estava com o amor da minha vida na minha frente, e não foi fácil para mim", desabafa.

"Eu te amo. Por mais que eu tenha que resolver muita coisa na minha vida, saiba que nosso casamento foi feito muito mais de acertos do que erros... E o que tiver que ser daqui pra frente, vai ser. O amor que sinto por você não tem ninguém nesse mundo que vai apagar". Para terminar a conversa franca, os dois trocaram um selinho.

Confira o podcast de Carlinhos Maia com Lucas Guimarães: