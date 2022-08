Carla Perez dá beijão no marido, Xanddy, em novas fotos

Carla Perez e Xanddy aparecem com looks combinando em noite juntos e protagonizam momento romântico

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 11h26

A dançarina Carla Perez (44) esbanjou romantismo ao compartilhar novas fotos ao lado do seu marido, o cantor Xanddy (43). Os dois apareceram trocando um beijão e carinhos na casa da família.

Nas imagens, os dois surgiram com looks combinando. Eles colocaram roupas com estampa de onça para curtirem uma noite juntos. “Toda trabalhada naonça para combinar com o maridão”, disse ela na legenda.

Nos comentários, Xanddy brincou: “Estou pronto para você meu amor. Você é minha onça e eu sou seu Pantanal”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 💖CARLA PEREZ💖 (@carlaperez)

Xanddy e Carla Perez completaram 20 anos de casados

Em outubro de 2021, Xanddy e Carla Perez comemoraram os 20 anos de casamento com uma viagem especial do casal. Nas redes sociais, ela mostrou momentos da viagem especial e comemorou a data.

"XXV-X-MMI. SIM, mil vezes sim. Para você digo sim todos os dias da minha vida até a eternidade, pois ao seu lado me sinto amada, segura, desejada e respeitada. Vamos curtir o nosso dia 25, meu amor.

E que os anjos do Senhor digam AMÉM", disse ela.