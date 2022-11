Carla Diaz visita Arena de Verona, na Itália, acompanhada do noivo Felipe Becari

Carla Diaz e Felipe Becari visitam o 3º maior Coliseu do mundo, em viagem de férias na Itália

CARAS digital Publicado em 11/11/2022, às 14h19

A atriz Carla Diaz (31) tem feito a alegria dos seus seguidores mostrando cada pedacinho da sua viagem de férias para a Itália. Acompanhada do noivo, Felipe Becari (35), ela aproveitou a última quinta-feira, dia 10, para visitar o 3º maior Coliseu do mundo, localizado em Verona.

“Não poderíamos começar melhor! Já no começo de nossa viagem de férias conhecemos a linda Verona e esse ponto turístico em específico mexeu muito com a gente. Eu, como artista, fico emocionada em saber que atualmente acontecem vários espetáculos musicais aqui, principalmente por conta da acústica natural”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

Carla completou o texto falando sobre um outro lado da história da Arena de Verona, onde antigamente, na época do Império Romano, aconteciam combates entre gladiadores: “Por outro lado, a energia não mente. Antes disso, aqui eram realizadas grandes batalhas entre gladiadores, nessa Arena que foi projetada com capacidade para receber toda a população da cidade, sendo considerado o 3º maior coliseu do mundo. Será que estamos ansiosos com o que está por vir?”, finalizou a ex-BBB.

Felipe, seu noivo, também expôs a sua opinião sobre a visita através de um comentário na publicação da amada: “Deu para sentir a energia, é de arrepiar! Imagina o coliseu de Roma?” Os pombinhos também visitaram a Casa de Julieta, local que teria inspirado William Shakespeare a escrever sua obra-prima Romeu e Julieta. O imóvel também foi cenário do filme “Cartas Para Julieta”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

Carla Diaz mostra detalhes de quarto luxuoso na Itália

Assim que desembarcou, Carla fez questão de mostrar para os seguidores os detalhes do seu quarto de hotel luxuosíssimo! Segundo a atriz, o hotel é tradicional, assim como sua decoração, e grandes personalidades, como Madonna e a própria Rainha Elizabeth II, já se hospedaram por lá. O casal também ganhou uma homenagem, em forma de macarons e biscoitos, para comemorar o noivado.