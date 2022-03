Carla Diaz troca beijos com o namorado, Felipe Becari, na piscina e ganha declaração

Atriz Carla Diaz aproveitou o fim de semana na companhia do namorado, Felipe Becari, e apareceu em foto romântica o vereador de SP

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 11h05 - Atualizado às 11h37

A atriz Carla Diaz (31) curtiu o final de semana no maior romance com o namorado!

Apaixonados, a loira e o vereador de São Paulo aproveitaram o dia de sol na piscina no domingo, 13, e ele babou pela amada ao compartilhar um registro fofo dos dois.

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, o casal aparece trocando um beijão dentro d'água.

“'Conexão é sentir na pele e ter a certeza de que nada é capaz de mudar o que o coração já enxergou'”, escreveu Felipe Becari na legenda da publicação.

Nos comentários, atriz Carla Diaz declarou: "Que meu carinho ultrapasse os horizontes chegando até você através desta conexão", disse ela.

Os internautas elogiaram o casalzão. "Lindinhos! A Carla é uma princesa e merecia um príncipe como você!", comentou uma. "Vocês deixam minhas expectativas de romance lá no alto.. pelamorr.. nem tenho mais crush no Felipe, porque vocês dois arrasam kkkkk lindos!!", disse outra. "Tá cedo pra querer o baby becari diaz?", questionou uma terceira sobre os filhos do casal.

O vereador, que é defensor dos animais, ainda babou ao ver Carla com seus cachorrinhos. "Coração não aguenta não, amor demais por uma foto e quem está nela!".

Carla Diaz mostra detalhes de festa supresa para o namorado

Carla Diaz preparou festa surpresa para celebrar o aniversário de 35 anos do namorado, Felipe Becari. A loira publicou fotos mostrando a mesa do bolo, os docinhos e decoração da festa em tons de verde, com direito a balões e bichinhos de pelúcia. "Se tem uma coisa que amo fazer, é festa surpresa. E dessa vez a festinha surpresa se tornou A FESTA. Bom, o aniversariante amou né @felipebecari? Parabéns, amor, que seu bom coração permaneça intacto, que seja um novo ano de muito sucesso e saúde. Amo você!", declarou ela.

Vale ressaltar que Carla e Felipe assumiram o romance na virada do ano.

Confira o clique de Carla Diaz com Felipe Becari: