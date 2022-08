Carla Diaz surge de biquíni em gravações na piscina

A atriz Carla Dias apareceu em suas redes sociais gravando uma cena em uma piscina vestindo um biquíni

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 16h43

Nesta quinta-feira, 18, Carla Diaz (31)compartilhou em seu Instagram os bastidores de uma gravação em que apareceu de biquíni em uma piscina.

Na foto publicada, a atriz apareceu com uma câmera em sua frente enquanto vestia um biquíni preto com detalhes em vermelho.

“Gravando. E vocês sabem o que?”, escreveu a ex-BBB na legenda da publicação, atiçando a curiosidade de seus fãs.

O colega de confinamento de Carla na casa do BBB 21, Gil do Vigor comentou no post da amiga. “Vem aiii”, escreveu o economista.

Os fãs da atriz também adoraram o clique e estão ansiosos para o novo trabalho de Carla. “Ansiedade a mil”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Vem muito aí”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

Estilosa!

Ainda nesta quarta-feira, Carla Diaz publicou uma foto em que esbanjava estilo em um look composto por jaqueta e calça jeans.

A jaqueta jeans jeans da ex-BBB tinha uma estampa colorida da estrela de cinema de Hollywood e um dos maiores ícones da cultura pop Marilyn Monroe (1926 - 1962).