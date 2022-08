Carla Diaz compartilha foto com a mãe e brinca sobre semelhança com a cantora Wanderléa

Atriz Carla Diaz publica registro ao lado da mãe, Mara, e diverte os seguidores ao compará-la com a cantora Wanderléa

A atriz Carla Diaz (31) encheu seu feed de amor e encantou a web ao compartilhar uma foto coladinha com sua mãe nas redes sociais!

Na quinta-feira, 04, a ex-BBB surgiu toda produzida abraçada com Mara em um lindo registro publicado em seu perfil no Instagram. Na imagem de ensaio fotográfico, as duas posaram usando look preto e sorridentes. A ex-BBB aproveitou para fazer uma declaração para a mãe e brincou sobre a semelhança dela com a cantora Wanderléa (78).

"Carla Díaz, filha de Wanderléa. Eu tenho uma MARAvilhosa como exemplo na minha vida!", escreveu Carla na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs elogiaram mãe e filha. "Amor da minha vida! Te amoooo", declarou Mara Diaz no post. "Lindas!", disse o ator Ary Fontoura e o cantor Lucas Lucco, que viverá par romântico de Carla no filme Rodeio Rock. "Que fofura, lindas", "Maravilhosas", "Uma foto que transborda AMOR!", "Não tava preparada pra essa fotooo, AMO MUITOOOO", destacaram os admiradores.

Confira a foto de Carla Diaz com a mãe, Mara:

Carla Diaz mostra preparação para novo papel no cinema

Após sucesso como Suzane Von Richtofen nos filmes A Menina Que Matou os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais, Carla Diaz vai estrelar o filme Rodeio Rock ao lado do cantor Lucas Lucco, que tem previsão de estreia para 2023. Recentemente, ela mostrou a preparação para o papel no cinema em que aparece fazendo equitação. Sorridente, combinando camisa verde militar e calça preta, ela surgiu em cima do cavalo. "A todo vapor por aqui. Estão acompanhando? Estava pensando em deixar os stories nos destaques, o que vocês acham?", perguntou ela.

