Carla Diaz aparece em clima de romance ao celebrar primeiro ano de namoro com Felipe Becari

A atriz Carla Diaz celebrou um ano de namoro com o deputado Felipe Becari com um clipe romântico

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 17h28

Nesta terça-feira, 1, Carla Diaz e seu namorado Felipe Becari estão celebrando o primeiro ano de namoro!

Em seu Instagram, a atriz compartilhou um vídeo pra lá de romântico em que aparecia abraçada com o deputado federal no pôr-do-sol.

Na legenda do clipe, a estrela do filme “Rodeio Rock” parafraseou a canção Perfect em italiano de Ed Sheeran em colaboração com Andrea Bocelli.

Nos comentários, o amado de Carla se pronunciou sobre a data especial: “Nosso dia! Agradeço todas as manhãs por ter te encontrado! Obrigado pelos sonhos, pelo amor e por tudo que proporcionamos um para o outro”.

Os seguidores de Carla adoraram o vídeo romântico e rasgaram elogios ao casal! “Como é bom ver um amor recíproco. Que vocês tenham sempre sabedoria”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Que esse amo seja cada dia mais abençoado”.

