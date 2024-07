Cariúcha ironiza curso de Jojo Todynho e manda recado ao vivo

Durante o programa Fofocalizando, exibido pelo SBT, Cariúcha fez questão de mandar um recado para Jojo Todynho após troca de farpas

Nesta quarta-feira, 10, Cariúcha aproveitou o programa Fofocalizando, exibido pelo SBT, para mandar um recado bem direto para Jojo Todynho. Tudo começou quando a apresentadora criticou o curso de emagrecimento, anunciado por Jojo recentemente.

Sem papas na língua, a futura advogada rebateu as críticas nas redes sociais e Cariúcha usou o programa ao vivo para criticar a famosa novamente. "Minha jovem adolescente, você tem que começar com uma aulinha de português, porque não é cuso, é curso. Tem que começar, porque o seu portugueszinho está mal”, começou Cariúcha.

Em seguida, a jornalista ainda ironizou o fato de os programas apresentados por Jojo não serem exibidos mais. “Então teu curso deu muito resultado, porque o teu programa lá na Globo está bombando, todos dias, o que ela tinha no Multishow também, bombou na audiência. Bombou tanto que ganhou até segunda temporada, de tanto sucesso que fez! Esse curso está muito bom, parabéns”, finalizou Cariúcha, sendo irônica.

Polêmica!!! 💣



Jojo Todynho e Cariúcha em mais uma nova polêmica!!!#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/Yqsbg0tB29 — Fofocalizando (@pfofocalizando) July 10, 2024

Entenda o caso

A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho rompeu o silêncio e decidiu se pronunciar publicamente a respeito da indireta de Cariúcha no programa Fofocalizando, do SBT. Isso porque, mais cedo, durante a exibição da atração, a apresentadora criticou o novo projeto anunciado anteriormente pela famosa.

Para quem não sabe, Jojo revelou aos seguidores que lançará seu próprio curso de emagrecimento. De acordo com ela, o projeto tem acompanhamento de nutricionistas responsáveis por sua dieta, além de um de seus preparadores físicos.

Cariúcha, então, debochou da novidade, uma vez que Jojo não teria autonomia para ministrar o curso. Agora, a dona do hit 'Que Tiro Foi Esse?' usou as redes sociais para rebater o comentário da ex-A Fazenda 15 e esclarecer algumas questões.

"Me deparo com essa senhora, minha fã, que o tempo todo me cutuca. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui para vocês: existe uma coisa em ser dona e dar o curso. Eu não tenho autonomia para dar curso nenhum, mas eu tenho total autonomia para criar uma equipe multidisciplinar fod*.Eu fiz um curso chamado Cria Globo. Agora você, qual autonomia você tem para se intitular jornalista? Então, se for falar de mim, querida, fale baixo", disse Jojo nas redes sociais.