Cara de Sapato fica constrangido ao revelar se já ficou com Amanda

Tá rolando? Cara de Sapato fica sem graça ao ser questionado sobre pegação com Amanda, a campeã do BBB23

O lutador Cara de Sapato (33) passou por uma situação constrangedora na última quarta-feira, 03. É que o ex-brother ficou super sem graça ao ser questionado sobre sua relação com Amanda (32), a campeã do BBB23. Mesmo desconfortável, ele revelou se já rolou pegação com a médica fora da casa mais vigiada do Brasil.

No vídeo que circula nas redes sociais, uma fã coloca o lutador na parede e questiona sobre o suposto romance. Animada, ela pede que o ex-brother, que foi expulso do reality após ser acusado de importunar sexualmente uma das participantes, ‘dê um mortal para trás' se ainda não tiver beijado Amanda.

"Não rolou nem um beijinho, não”, Sapato diz. A fã insiste que ele realize a acrobacia para comprovar que os dois não estão ficando. O lutador explica que não pode realizar o desejo da admiradora: “Mortal para trás? Meu joelho não deixa", ele responde constrangido com o pedido inusitado. Em seguida, Sapato dá risada da situação e abraça a fã.

Momento em que a fã pergunta ao Cara de Sapato se rolou algum beijo entre ele e a Amanda. pic.twitter.com/stZBI7J7Nx — Central Reality (@centralreality) May 4, 2023

O registro deu o que falar nas redes sociais e vários internautas opinaram sobre a cena no Twitter: “Que vídeo constragedor”, opinou um. “Acho ridículo eles ficarem forçando algo de casal”, disso outro. “Eu nunca senti tanta vergonha alheia”, opinou um terceiro. “O cara está até sem graça. Misericórdia”, concluiu outro.

Cara de Sapato e Amanda Meirelles surgem abraçados em novas fotos:

Cara de Sapato e Amanda Meirelles encantaram os fãs neste sábado, 29, ao aparecerem em novas fotos juntos. Os dois apareceram abraçadinhos em um momento feliz durante um reencontro. Pelo Twitter, o lutador ainda provocou os admiradores do casal ao falar sobre os registros: “Vim só mostrar uma coisinha. Aviso: tem muito mais de onde saiu essa”, disse ele em uma mensagem.