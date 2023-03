Cara de Sapato explica suposto affair com produtora de moda: ''Me ajudando''

Dias após eliminação, Cara de Sapato explica suposto affair com mulher que apareceu no mesmo local que ele

Após alguns dias fora da casa do BBB 23,Cara de Sapato foi questionado na rede social sobre uma nova affair. As suposições de que o lutador estaria com a produtora de moda, Paulinha Tostes, começaram após eles aparecerem no mesmo local.

Nesta quarta-feira, 29, a profissional compartilhou uma foto da paisagem onde estavam, enquanto o ex-BBB fez fotos curtindo o lugar bebendo água de coco. A semelhança logo chamou a atenção dos internautas, que acharam que os dois estariam se conhecendo.

Nos comentários da publicação, Cara de Sapato foi questionado sobre estar se relacionando com Paulinha e foi até cobrado pelos fãs que shippavam ele com Amanda. Em resposta, o atleta explicou que ela é apenas uma amiga.

"hahahaha! Gente, ela é minha amiga e é ela quem está me ajudando a fazer alguns conteúdos", falou o lutador.

++ Cara de Sapato abre o jogo sobre eliminação do BBB 23 e desabafa: 'Tentando viver'

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Cara de Sapato recebe presentes personalizados dos fãs e surpresa de Amanda

Apesar de ter sido eliminado do BBB 23 de forma repentina após ter tentado beijar Dania Mendez, Cara de Sapato conquistou vários fãs, principalmente os que "shippavam" ele com Amanda. Neste domingo, 19, a equipe do lutador mostrou no Twitter dele o carinho que tem recebido dessas pessoas e até uma surpresa enviada pela médica na bagagem dele.

Em fotos, eles mostraram algumas lembrancinhas que o ex-BBB recebeu das pessoas que o acompanham. Além de muitas comidinhas, doces e salgadinhos, Cara de Sapato recebeu itens personalizados com sua foto e de Amanda.

O atleta ganhou uma camiseta com uma imagem dele ao lado da médica e caneca também. Sem ainda se pronunciar sobre o que realmente rolava com a sister, o eliminado apenas tirou as fotos dos mimos e a postagem foi feita por quem cuida de suas redes.

Além de exibirem as lembranças com fotos da doutora, eles compartilharam uma foto da etiqueta com o nome dela que veio na mala do lutador. É bom lembrar que Amanda arrumou as malas de Sapato e confiscou uma camiseta com o perfume dele.

"Tem muito carinho chegando por aqui. Vocês são muito especiais. (ADM escrevendo mas as fotos quem fez foi ele tá?)", escreveram no tweet. "E essa tag que veio nas malas do Sapato? Ela colocou a tag dela", exibiram. Veja os presentes aqui.