Capataz desabafa após morte do sertanejo João Carreiro: "Ninguém sabe"

Capataz desabafa após morte do sertanejo João Carreiro; dupla que os dois formaram chegou ao fim antes da partida do cantor

O cantor sertanejo Capataz desabafou nas redes sociais ao perder o parceiro, João Carreiro, que morreu nesta quarta-feira, 3, após passar por uma cirurgia cardíaca. Ele relembrou uma foto do início de carreira e disse que recebeu a notícia na companhia da filha.

"Recebi esta notícia triste ao lado da minha filha, ela hoje com 21 anos, lembro quando começamos, (ela na barriga da mãe), chorou ao meu lado… ninguém além de nós saberemos o que vivemos… Deus sabe o meu coração… vá em paz João, Deus conforte sua família e te receba de braços abertos", disse ele.

Vale lembrar que a dupla João Carreiro e Capataz se encerrou em 2014.

Capataz foi consolado pelos fãs que estão perplexos com a morte trágica do sertanejo de apenas 41 anos. A notícia foi anunciada pela esposa do artista, Francine Caroline, que acompanhou de perto a luta do marido.

Considerado um dos maiores nomes do gênero, ele era de Cuiabá (MT). Nos últimos dias, ele avisou os fãs que passaria pela cirurgia para implantar uma válvula no coração para corrigir os batimentos cardíacos. Só que complicações após o procedimento levaram João Carreiro

Esposa presta homenagem

Francine Caroline, esposa do cantor sertanejo João Carreiro, publicou uma tocante homenagem ao marido na madrugada desta quinta-feira, 4. Após a confirmação de sua morte, ela deixou uma mensagem.

De luto, ela se declarou ao marido. "Minha vida me deixou", disse ela emocionando os fãs. Foi ela quem também estava atualizando os fãs sobre o quadro clínico do artista que passou por uma cirurgia cardíaca delicada.

Recentemente, em um de seus últimos posts, Francine Caroline publicou uma declaração de amor ao marido. "Eu me apaixono por você todos os dias!! Eu sou abençoada, porque sou amada por você!! Meu mundo é um lugar melhor por sua causa!! Nós encontramos o amor bem aqui onde estamos em nossos corações. Feliz aniversário, minha vida, eu te amo!!!", escreveu ela.