Cantora gospel e seu marido são presos na Grande BH

Cantora gospel e seu marido são acusados em investigação sobre golpe da pirâmide

A cantora Gospel Isabela Cristi Gomes Barros, a Izabela Cristy, e seu marido, David Robson de Barros, foram presos na última quarta-feira, 7, em Lagoa Santa, na Grande Belo Horizonte, Minas Gerais. De acordo com o site G1, os dois foram acusados de aplicar golpe de pirâmide e são investigados. Com isso, a polícia civil decretou a prisão preventida deles em presídios da região.

A publicação ainda revelou que os dois estavam em prisão domiciliar desde 2022. Os dois eram donos de uma plataforma de investimento em pirâmide e teriam prejudicado cerca de 300 pessoas com o esquema.

Os dois ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais, com viagens para destinos caros, joias e carros elegantes.

Réu do caso Carlinhos Maia é condenado

Nesta semana, a Justiça de Alagoas determinou a prisão de um dos homens acusados de invadir e roubar o apartamento do influenciador digital Carlinhos Maia. De acordo com o colunista Leo Dias, Eliábio Nepomuceno, um dos acusados, foi condenado a 8 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado e também o pagamento de uma multa.

O homem confessou o crime e já está detido desde o ano de 2022. Vale lembrar que a invasão aconteceu em maio de 2022 e foram furtados um relógio e um colar de diamantes, avaliados em R$ 2,5 milhões. As joias de Carlinhos Maia foram recuperadas no segundo semestre do ano passado.