Cantora gospel comove ao falar da morte do marido: ‘Morreu como herói'

A cantora gospel Sulamita Alves lamenta a morte trágica do marido em um rio e faz homenagem comovente sobre a história de amor deles

A cantora gospel Sulamita Alves vive a dor do luto por causa da morte do seu marido, Ricardo Henrique. Ele faleceu ao se afogar em um rio de Brejinho de Nazaré, Tocantins, após salvá-la. Depois da despedida final, ela apareceu nas redes sociais para homenageá-lo e comoveu com seu recado sobre a história de amor deles.

De acordo com o site G1, a Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência sobre o acidente que tirou a vida de Ricardo Henrique. O documento revelou que ele estava com a esposa e alguns amigos em um rio quando ela começou a se afogar e ele a salvou. Porém, logo depois, ele afundou na água e se afogou. Os moradores locais encontraram o corpo dele depois de duas horas de buscas. O corpo dele foi levado para o IML da região e foi sepultado em São Paulo na sexta-feira, 5.

Nas redes sociais, Sulamita Alves relembrou uma foto do casal em clima de romance e falou sobre a história deles. "O que dizer de você o meu amor meu herói, meu companheiro, meu melhor amigo. Você foi e vai ser sempre o meu grande amor. Obrigado pelos 7 anos mais felizes da minha vida. Eu fui amada, cuida, abraçada. Você era a minha base, meu protetor, minha calmaria. Esse coração amoroso, bondoso, sem malícia. Ricardo eu te amo meu amor. Você me amou. Você foi resposta das minhas orações. Lembro pedindo você para Deus. Deus eu quero uma pessoa que me ama,que não tenha vergonha de mim, da minha cor, do meu cabelo, da minha família. Uma pessoa Deus que me ame sem medidas. Você chegou", disse ela.

E completou: "Lembro, da sua primeira mensagem do Facebook para mim, ir cantar Na sua igreja, eu fui e foi uma benção da li criamos uma linda amizade. Depois você não parou mais de mim, mandar mensagem. Depois de um tempo você falou vamos orar , quero namorar você . Fiquei com medo no começo, não levei a sério, mais você sim continuo orando. Chegou o dia de você pedir em namoro, falou primeiro com a minha mãe. Tia quero namorar a sua filha. Namorar, noivar e casar. Primeiro beijo só saiu quando os meus pais deixaram nós namorarmos. Você foi amado desde do primeiro dia do sim, do nosso namoro. Com três meses de namoro, noivamos, com 6 meses casamos. 15 de setembro 2016 casamos, não tínhamos condições nenhuma amor, mas vencemos, você era meu fã número 1. Você sempre falava que amava me ver cantando. Chegamos até aqui, com muitas lutas, mais Deus nos honrou, cuidou da gente . Você nunca deixou falta nada pra mim , foi sempre o provedor da casa. Lutamos , conquistamos, vivemos as promessas de Deus".

"Você se foi, dando sua vida por mim, morreu como herói. Eu te amo Ricardo Henrique. Você falou se for preciso dou a minha vida por você, fica brava não gostava, quando você fala isso. Eu fui amada Ricardo muito amada. Você foi amado meu amor. E nem um momento questionei, murmurei, Deus me deu, Deus tomou bendito seja o nome do Senhor há ele Glória. Você está com Pai, vou continuar meu amor, não vou parar, vou até o fim, fazendo a vontade do Pai. Eu te amo", finalizou.

View this post on Instagram A post shared by Sulamita Alves (@sulamitaalvesofc)

Sulamita e o marido sofreram acidente de carro em dezembro de 2023

A cantora gospel Sulamita Alves sofreu um grave acidente de carro no dia 15 de dezembro. A artista estava acompanhada de seu marido, Ricardo Henrique, e um pregador durante o ocorrido e todos os envolvidos passam bem.

Em nota, sua assessoria de imprensa acalmou o coração dos seguidores de Sulamita. "Queremos tranquilizar a todos informando que a nossa querida cantora e seu esposo estão bem após o acidente ocorrido nesta manhã. Deus os guardou a tempo. A assessoria está tomando todas as medidas necessárias para garantir sua segurança e bem-estar. Qualquer novidade iremos avisar a todos! Agradecemos imensamente pelo carinho e compreensão dos irmãos neste momento".

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a cantora publicou uma foto do carro capotado e agradeceu por sua vida. "Gente, acabamos de sofrer um acidente. Até agora estou em choque, Deus cuidou da gente", escreveu Sulamita, que mostrou o carro detonado em um vídeo.

A artista também apareceu ao lado de seu marido, que estava com o olho roxo e inchado, e tranquilizou seus seguidores novamente. "Estamos passando aqui para dizer para vocês que nós estamos bem. O Ricardo precisou fazer alguns exames, mas não deu nada, graças a Deus. Literalmente estamos bem. Vocês viram que aconteceu o acidente, depois venho aqui relatar o que aconteceu, estou sem cabeça agora. O mais importante é que estamos bem", disse ela.