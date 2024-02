Cantora de forró morre junto com o marido e os corpos são encontrados em rio

A cantora de forró Marcinha Sousa faleceu no interior do Ceará e os bombeiros levantam hipótese sobre o que aconteceu

A cantora de forró Marcinha Sousa faleceu no último final de semana ao lado do seu marido, Ivan da Van, na cidade de Jardim, no interior do Ceará. De acordo com o site G1, os corpos deles foram encontrados dentro de um carro no rio da cidade.

A hipótese das equipes de bombeiros e resgate é que eles morreram afogados após o carro ter sido arrastado na correnteza da forte chuva que atingiu a região enquanto atravessavam uma ponte. Eles foram dados como desaparecidos no domingo, 18, e foram localizados na segunda-feira, 19.

Os bombeiros encontraram o carro dentro do rio com os dois corpos do casal.

Marcinha Sousa tem cerca de 500 mil seguidores nas redes sociais e é irmã do cantor Fernando Pisadinha.

Causa da morte de ator do filme 'Rocky'

A morte do ator Carl Weathers comoveu os fãs ao redor do mundo. Ele ficou conhecido por ter atuado no filme Rocky ao interpretar o boxeador Apollo Creed e faleceu aos 76 anos de idade no dia 2 de fevereiro. Agora, a causa da morte dele foi revelada publicamente.

Quando Carl faleceu, a família anunciou que ele faleceu pacificamente enquanto dormia em sua casa. Porém, o laudo da morte revelou o que levou à morte dele. De acordo com o site da revista People, ele faleceu em decorrência de uma doença cardiovascular aterosclerótico.

A morte foi declarada às 12h18 na casa dele em Venice, na Califórnia. A polícia local declarou que a morte dele foi natural, já que ele tinha problemas cardíacos há muitos anos.

O corpo dele foi cremado. “Estamos profundamente tristes em anunciar o falecimento de Carl Weathers. Carl foi um ser humano excepcional que viveu uma vida extraordinária. Através de suas contribuições para o cinema, a televisão, as artes e os esportes, ele deixou uma marca e é reconhecido mundialmente por gerações. Ele era um amado irmão, pai, avô, parceiro e amigo”, disse a família dele.

Além de Rocky, ele também atuou em Predator, com Arnold Schwarzenegger, e em The Mandalorian, da saga Star Wars.