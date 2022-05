Cantor Tony Salles, do Parangolé, sofre acidente durante show e surge em hospital

Vocalista do Parangolé, Tony Salles, marido de Scheila Carvalho, teve lesão no tornozelo e tranquilizou fãs após acidente em show

O cantor Tony Salles (41), da banda Parangolé, sofreu um acidente durante show em Vitória, no Espírito Santo, na noite de sábado, 30.

Em seu feed no Instagram, o marido de Scheila Carvalho (48) postou registros do atendimento e aproveitou para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. O vocalista acabou sofrendo uma lesão no tornozelo e precisou imobilizar o pé.

“Meus amores, infelizmente sofri um acidente aqui no show em Vitória – ES e rompi os ligamentos do tornozelo. Mas já fui medicado e agora é só tratar. Fiquem tranquilos que estou bem e logo logo estarei 100% novamente com fé em DEUS. Galera de Vitória eu amo vocês. Obrigado por todo carinho de sempre“, escreveu Tony Salles na legenda da postagem.

Por conta do acidente, a apresentação da banda Parangolé, que aconteceria neste domingo, 01, em Porto Seguro, na Bahia, foi adiada. Em comunicado, a assessoria informou que em breve será divulgada a nova data.

“O cantor Tony Salles sofreu um acidente na noite deste sábado (30), durante um show em Vitória – ES. O artista foi encaminhado ao hospital e realizou exames que indicaram uma lesão ligamentar no tornozelo. Tony precisou imobilizar o pé e está sendo medicado. Por este motivo, a apresentação da Banda Parangolé que aconteceria neste domingo, 1º de maio, na cidade de Porto Seguro-BA será adiado. Em breve divulgaremos uma nova data. A continuidade da agenda de shows está confirmada. O cantor será submetido a novos exames para que possamos chegar a um diagnóstico mais preciso. Agradecemos a preocupação e compreensão de todos”.

Scheila Carvalho surge dançando com Sheila Mello e Marcos Mion

As dançarinas do É o Tchan!, Scheila Carvalho e Sheila Mello (43), participaram do Caldeirão, exibido neste sábado, 30, na TV Globo, com Marcos Mion (42)! No quadro 'Tem ou Não Tem', atração do semanal, as duas famosas colocaram o apresentador para dançar uma das músicas mais famosas do grupo É o Tchan!: Segura o Tchan. Mion mostrou que refez capas clássicas do grupo ao lado das musas. "O Jacaré tá diferente! Que momento, Brasil!", brincou ele.

Confira publicações de Tony Salles e da banda Parangolé sobre acidente:

