Cantor sertanejo é morto a tiros no interior de São Paulo

Um cantor sertanejo foi morto a tiros em Votuporanga, interior de São Paulo, neste domingo (25). A Polícia Civil investiga o caso

O cantor em ascensão Gustavo Caporalini (39) foi morto a tiros na frente da família, na tarde deste domingo, 25, em Votuporanga, interior de São Paulo. O sertanejo foi atingido três vezes após ter a casa invadida por um homem.

De acordo com informações iniciais da Polícia Civil, o suspeito fugiu sem rumo definido. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por parentes da vítima. Ele foi socorrido à Santa Casa de Votuporanga no início desta tarde, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta de 14h18.

Caporalini também trabalhava como corretor de imóveis, além da carreira artística. Conhecido na cidade, ele formou dupla sertaneja com Wesley por 18 anos. O artista era pai de três filhos Matheus, Arthur e Maitana.

Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas pela família do cantor. Ex-dupla de Gustavo, Wesley ainda não comentou a morte do antigo parceiro de carreira.

INVESTIGAÇÕES

A Polícia Civil trabalha diretamente na investigação do caso. De acordo com o site local O Extra, um homem que ainda não teve sua identidade revelada foi preso por agentes em Campina Verde (MG), horas depois do crime.

Segundo fontes policiais da publicação, o suspeito estaria sendo transferido de Minas Gerais para Votuporanga e deve ser autuado em flagrante por homicídio doloso, quando há intenção de matar. A polícia ainda desconhece a motivação do crime.