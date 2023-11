Cantor sertanejo é filmado empurrando a mãe contra o chão; ela assumiu a "culpa"

Cantor sertanejo é filmado empurrando a mãe; caso está sendo investigado pela Polícia Civil

Fãs nas redes sociais estão revoltados com um vídeo que viralizou nas redes sociais. É que ele mostra o sertanejo Luan, da dupla com Marco, agredindo a própria mãe. O caso está sendo apurado e pode render a prisão do artista.

Segundo as primeiras informações, o episódio teria acontecido na noite do último sábado (4), após os dois protagonizarem uma briga em frente a uma distribuidora de bebidas em Guapó (GO), Região Metropolitana de Goiânia.

Agora, a Polícia Civil de Goiás afirmou que as investigações procedem e que a mãe, identificada como Andréa, vai precisar explicar o que aconteceu."O fato está sendo investigado pela Delegacia de Guapó. A vítima foi intimada para ser ouvida", disse a assessoria para o 'Splash'.

Em entrevista para a TV Anhanguera, afiliada da Globo, a mãe assumiu a culpa pelo ocorrido e se mostrou abalada com a repercussão do caso."A culpa toda foi minha, eu tomo remédio controlado e exagerei um pouco na bebida. Aí eu fui pra cima dele e ele foi se defender e ele acabou me empurrando, mas não foi porque ele quis".

Acidente fatal

O cantor sertanejo Denner Chiodi Baumann faleceu aos 23 anos de idade. Ele sofreu um acidente de buggy em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. De acordo com o site G1, o veículo com o artista caiu de uma ribanceira ao sair da pista. O acidente aconteceu na madrugada do dia 1º de novembro em uma área de difícil acesso. Tanto que os bombeiros demoraram cerca de 12 horas para conseguir fazer o resgate do corpo do artista. O corpo dele estava a cinco metros do buggy.

Denner Chiodi estava no início da carreira de cantor. Ele já tinha feito uma apresentação com a dupla Fernando e Sorocaba no Vale do Itajaí há alguns anos e também lançou a música Carregar Meu Coração com clipe nas redes sociais.