Cantor sertanejo é atropelado ao prestar socorro à vítima de outro acidente

O cantor Athos Prado foi atingido por um motorista embriagado enquanto socorria outra vítima ferida na estrada: 'Cena de terror'

O cantor sertanejo Athos Prado foi atropelado na madrugada de domingo, 2, enquanto socorria uma vítima de outro acidente na entrada de Rio Verde, em Goiás. O artista, que teve escoriações pelo corpo e uma luxação no braço, retornava de um show no Mato Grosso do Sul quando viu um motociclista caído na beira da BR-060.

Ao perceber que uma pessoa necessitava de ajuda, Athos parou na estrada por volta das 4h para prestar socorro e ligou para as autoridades. Em entrevista ao site Splash, do UOL, ele contou detalhes de como tudo aconteceu.

De acordo com o cantor, enquanto aguardavam o resgate, a rodovia foi isolada com galhos, folhas e cones de uma obra. Ao mesmo tempo, uma apresentação em uma casa de shows na região estava sendo finalizada. "O segundo show acaba às quatro da manhã e o pessoal vai embora pra casa, muitos embriagados, o que é um risco", declarou.

Em seguida, Athos Prado relatou que estava de costas quando foi arremessado a cerca de três metros de altura antes de cair no veículo causador do acidente. "Cena de filme mesmo, cena de terror. Eu me lembro de estar voando, olhando para o céu, aquela pancada, sabe? E aí o meu corpo caiu em cima do para-brisa e ele conseguiu parar só uns 10, 15 metros para a frente", disse.

Além do artista, outro homem que havia parado para socorrer a primeira vítima também foi atingido e passa bem. "Ele [bombeiro] falou: rapaz, você teve uma sorte. Você tá vivo. De dez casos desse aqui, onze não resistem", recordou Athos, informando que não pretende processar o motorista embriagado.

"Não tenho esse coração desse jeito, não. Às vezes é um cara gente boa que bebeu e saiu dirigindo. Tem que pagar por isso com a PRF, e que sirva de lição para todos sobre bebida e volante", declarou Athos Prado, por fim.

Athos Prado agradece apoio

Após a repercussão do acidente, o cantor sertanejo publicou uma mensagem em suas redes sociais agradecendo todo carinho e apoio dos fãs. Ainda na postagem, Athos Prado informou que ele e sua equipe estavam bem.

"Obrigado pelo carinho e mensagens de apoio de todos! Todos da nossa equipe estão bem, tudo isso não passou de um grande susto e aprendizado!", escreveu o artista em seus stories no Instagram.

Vale ressaltar que além de Athos e o outro homem que foi atropelado, o motociclista socorrido pelo cantor também passa bem.