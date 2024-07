Cantor Rodolffo posa com a namorada e casal recebe elogios

Cantor Rodolffo posou sem camisa ao lado da namorada Thayla Lacerda durante passeio de iate e o casal recebeu muitos elogios

Nesta quarta-feira, 10, o cantor Rodolffo aproveitou o tempo livre para curtir um passeio de iate ao lado da namorada Thayla Lacerda em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Em sua conta no Instagram, o cantor fez questão de compartilha uma sequência de fotos ao lado da amada.

Nas imagens, o músico surgiu sem camisa, com um shorts estampado, enquanto Thayla apostou em um biquíni preto minúsculo. Não demorou muito para que a publicação ficasse lotada de comentários elogiando a boa forma do casal.

"Vou ali treinar", escreveu uma internauta. "Que lindos", comentou outro. "Vocês deram zoom que eu sei", escreveu um terceiro. Thayla Lacerda é influenciadora digital e conta com mais e 200 mil sguidores no Instagram, onde ela compartilha sobre lifestyle, moda e beleza. O casal assumiu o romance há cerca de um ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodolffo Matthaus (@irodolffo)

Detalhe inusitado

O cantor Rodolffo surpreendeu os seus fãs ao revelar que tem um ‘buraco’ no músculo do tórax. Ele contou que a diferença apareceu seu corpo após ele sofrer um acidente de jet ski e ter um rompimento no músculo da região. Agora, ele está com um pequeno buraco logo acima do peito.

A revelação foi feita enquanto ele curtia um momento de descanso ao lado da namorada, Thayla Lacerda, em Trancoso, na Bahia. Os dois apareceram abraçados nos stories do Instagram e ele percebeu que o ‘buraco' ficou evidente e decidiu explicar aos seguidores o que aconteceu.

"Rapaz, ó o buraco que fica no meu peito aqui, que loucura! Isso aqui, gente, foi um tombo de jet-ski. Rasgou meu músculo. Esse aqui [lado esquerdo] tem músculo completo e esse aqui [direito] tem o buraco", disse ele, e completou: "Foi um tombo de jet. Ca abrindo assim. Não doeu, mas ficou roxo. Tenho as fotos. Loucura, viu", disse ele.