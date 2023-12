Cantor Bryan Behr dá spoilers sobre sua carreira em 2024: 'Melhor momento'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bryan Behr, dono do sucesso A Vida É Boa com Você, contou o que planeja para o próximo ano

O cantor Bryan Behr (27) foi mais um dos artistas que esteve presente no aniversário de 30 anos da CARAS Brasil na última segunda-feira, 4. Em entrevista, o músico deu spoilers sobre sua carreira em 2024 e também contou um pouco de sua história com o veículo.

"Estou com um disco novo, trabalhei durante muito tempo nele. Estamos vendo o melhor momento de colocar ele no mundo", começa Bryan Behr. O artista se tornou conhecido em 2020, com o lançamento da canção A Vida É Boa com Você, de seu álbum A Vida É Boa.

"Esse é um dos primeiros [planos], quero levar um show novo que estamos trabalhando para o Brasil inteiro. Nessa nova turnê quero ter oportunidade de levar esse show e abraçar todo mundo", completou o cantor, que ainda exaltou a parceria com a revista. "A CARAS foi um dos primeiros grandes veículos que me convidou para falar sobre a minha vida, minha carreira."

Ele ainda explicou como escolheu o look branco para a celebração especial. "Tem muitas pessoas que trabalham comigo, dependendo do eventos a gente faz uma ponte. Hoje quem fez foi o Pedro Mendes e o Rafa. Sou acostumado a vestir sempre as mesmas roupas, então está sendo uma descoberta para mim se expressar através das roupas."

"Eu sempre gostei de me expressar. Isso está começando a ficar cada vez mais evidente para mim agora, estou começando a perceber a roupa das outras pessoas agora. É um trabalho muito sensível, parece muito com música. É meio que recente", acrescentou ele sobre sua relação com a moda, que começou há pouco tempo.

A CARAS Brasil celebrou seu aniversário de 30 anos com uma festa repleta de famosos no Teatro B32, em São Paulo. Além de Bryan Behr, nomes como Ticiane Pinheiro, Zezé di Camargo, Nívea Maria, Adriane Galisteu, Bianca Rinaldi, Christiane Torloni, Thierry e outros estiveram presentes.

A noite contou com um show da cantora Daniela Mercury que, neste ano, também celebra os 30 anos de lançamento de seu disco O Canto da Cidade. Diversos famosos e celebridades prestigiaram a apresentação da artista, que estava acompanhada de sua esposa, Malu Verçosa.

CONFIRA VÍDEO DE DIVERSAS CELEBRIDADES DURANTE A FESTA DE 30 ANOS DA CARAS BRASIL: