Vice Campeã da 'Fazenda 14', Bia Miranda é agredida em baile funk no Rio de Janeiro

Após ser agredida em baile funk no Rio de Janeiro, Bia Miranda se trancou dentro do carro

Na madrugada desta segunda-feira, 02, a vice campeã de ‘A Fazenda 14’, Bia Miranda (18), enfrentou momentos de terror ao ser agredida dentro de um baile funk no Rio de Janeiro.

De acordo com relatos compartilhados pela influenciadora nos stories de seu Instagram, ela estava no baile com o namorado, mas devido ao perrengue que passou foi obrigada a abandonar o local às pressas.

"Eu fiquei mais tempo no carro, né? Porque eu se eu saísse estava com medo das pessoas me machucarem, porque puxaram meu cabelo, me arranharam e fizeram um monte de coisa. Daí eu [falei]: ‘Vou ficar aqui no carro. Não quero sair não”, contou.

Bia Miranda ainda revelou que precisou se trancar dentro do carro, pois quando chegou ao baile funk, teria sido agredida. “Não deu pra dançar não, bem que o Lucas, Deolane, Pétala me avisaram que não ia. Não ia ser normal! Mas deu pra matar a saudade”, completou.

Abalada com a situação, a neta de Gretchen (63), afirmou que foi assediada no local. “Pra que eu fui fechar o vidro? O pessoal começou a dar murro no vidro, pra eu abrir. Aí eu falei: ‘Meu carro, meu Deus’. Mas tipo, não aconteceu nada com o carro, mas eu fiquei com medo do pessoal quebrar o vidro. Aí eu: ‘Calma, calma!’. Chegou lá tentei dar atenção pra todo mundo, para a criançada, criançada doida também”, finalizou.

Bia Miranda passa dos limites e vizinhos chamam a polícia

EITA! Na madrugada do último dia 25, os vizinhos de Bia Miranda acabaram com a festa promovida pela ex-peoa, ao tomarem uma atitude drástica.

Incomodados com a falta de respeito por parte da ex-peoa, os moradores do bairro da Santa Cruz, no Rio de Janeiro, acionaram a polícia para pôr um fim na bagunça que a influenciadora causou em frente de sua casa.

É que ao sair do programa a namorada de Gabriel Roza, presenteou o amado com uma carreta equipada com um paredão de som.

Segundo informações de testemunhas, não é a primeira vez que o fato acontece: "Na rua tem moradores idosos, bebês e até uma criança com sensibilidade aos sons altos. Porém, nada disso é respeitado. Na véspera de Natal, o paredão ficou ligado às alturas até mais de 6h da manhã e um dos amigos do casal ficou acelerando uma moto no portão das casas. Ela [Bia], inclusive, publicou isso nas redes sociais", disseram.