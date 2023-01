Camilla de Lucas surta ao receber conta de água de R$ 24 mil: "Brasileiro não tem paz"

Camilla de Lucas surta com valor alto da conta de água e faz desabafo nas redes sociais

Camilla de Lucas apareceu brava e esbravejando nas redes sociais ao receber duas contas de água no valor de R$ 12 mil cada uma, totalizando R$ 24 mil.

A ex-BBB explicou que houve erro na leitura desde que trocaram hidrômetro em seu condomínio e alegou que normalmente paga em média R$ 300 mensais.

"Já vou começar o dia nervosa. Estou indo fazer barraco de conta, porque o brasileiro não tem um dia de paz. Gente, a minha conta de água vem trezentos reais. Aí vieram aqui, fizeram troca de hidrômetro no condomínio e, do nada, recebi duas contas de doze mil reais cada. Milagrosamente minha conta de janeiro veio trezentos reais. O que fiz? Pensei que era vazamento, chamei o bombeiro hidráulico, que não achou vazamento. Pedi uma segunda opinião: Chamei outro bombeiro e não achou vazamento. Ligo e ninguém resolve. O que vou ter que fazer? Me deslocar, ir lá para falar que não vou pagar. Aí descubro que cortaram a minha água. Vai ter processo. Não tem vazamento, minha conta vem trezentos reais, minha conta de janeiro veio trezentos reais, por que as outras vieram doze mil? Brasileiro não tem paz", esbravejou ela.

Na sequência ela confirmou que a empresa admitiu o erro. "O rapaz da empresa de água veio aqui ontem e disse que falou com a empresa e viu que a leitura está errada. Se meu nome entrar em restrição por causa de leitura errada, olha... É babado. Vou lá. Peguei tudo o que consumia de água e vou lá. Não gasto água para nada, só para tomar banho. E agora vou ter que ficar fedida? Não, estou indo, me aguarde".

Camilla de Lucas desabafa em vídeo após crítica: "Feia nunca"

Camilla de Lucas não leva desaforo para casa e, dessa vez, rebateu o comentário de uma seguidora que falou mal de sua aparência.

Na mensagem, a pessoa chama a influenciadora de feia. Além de comentar sobre a crítica, Camilla levantou o assunto da autoestima da mulher negra.

"Ela mentiu? Mentiu. Ela poderia dizer que estou desarrumada, agora feia? Vou colocar um vídeo meu arrumada aí", disse, colocando momentos em que ela está arrumada para um evento. "Ou seja, sou uma pessoa bonita, porém agora estou desarrumada. Agora feia? Mona, não vem tentar me desestabilizar ou acabar com a minha autoestima, não", disse ela.