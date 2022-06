Camilla de Lucas mostra detalhes do andamento da obra de sua nova casa: ''Agora é a parte da reta final''

Camilla de Lucas visitou sua nova casa e compartilhou com seus fãs novos detalhes da obra

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 18h06

Nesta quinta-feira, 2, Camilla de Lucas (27) decidiu atualizar seus fãs sobre a obra de sua nova casa.

A influenciadora visitou seu novo lar e fez uma série de registros, publicados em suas redes sociais, onde ela aparece em cada pedacinho da casa, entre eles seu estúdio, a sala, os quartos e até a fiação.

Na legenda, ela contou revelou que a obra está na fase final e ainda deu detalhes do que já está pronto: "Vim trazer uma atualização da obra pra vocês! Meu estúdio está saindo, vai ficar a coisa mais linda! Temos a iluminação do corredor, o quarto já tem até lustre, os detalhes das maçanetas em dourado, o quarto de hóspedes com a parede verde linda, o vinílico sendo instalado nos ambientes, o escritório/quarto de hóspede com a iluminação que já da outra cara, o closet esperando o vinílico e os armários, e o degrau da escada com quartzo branco."

"Agora é a parte da reta final, os acabamentos! Ai que o negócio parece que demora! Troquei todos os perfis das portas e janelas para o preto e já deu outra cara na casa. Ainda falta revestimento, pintura em alguns ambientes, mas vai dar certo! Gostaram?", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Ta ficando lindo!", disse um. "Obra de milhões!", falou outro. "Ansioso pela tour no canal", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Camilla de Lucas visitando a obra de sua casa nova: