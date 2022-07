Camilla de Lucas fala sobre o tempo para construir casa nova: “Cada um tem seu tempo”

A influenciadora e ex-BBB, Camilla de Lucas comentou sobre o tempo que leva para a construção de uma casa nova após receber diversas mensagens de seus seguidores

Nesta segunda-feira, 25, a influenciadora Camilla de Lucas (27) comentou em seu Instagram sobre a demora para concluir uma obra, mais especificamente, a construção de uma casa.

“Eu recebo diversas mensagens por direct de pessoas dizendo que tem o sonho de terminar sua obra e estão passando por aperto por conta do preço das coisas. Realmente, é bem desanimador”, escreveu a ex-BBB na legenda de um vídeo em que mostrava a construção de sua casa.

A participante do BBB21 ainda refletiu: “As pessoas trabalham tanto e tem que pagar tanta coisa com muita humilhação. Mas eu acredito que nenhum sonho que Deus coloca no nosso coração vem para permanecer como sonho. Não desanimem! Tenho certeza que vai realizar o que deseja, não importa quanto tempo leve”.

Camilla ainda aconselhou seus seguidores a não se levar pela pressão de terceiros na construção da casa. “Também não faça nada no tempo do que sua família ou amigo quer. Cada um tem o seu tempo”, comentou a youtuber.

