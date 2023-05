Camilla de Lucas choca ao revelar valor que gastou com o casamento: ''Fizemos o que queríamos''

Recém-casados, influenciadora e ex-BBB Camilla de Lucas conta que gastou mais de R$ 500 mil no casamento com o cantor Blecaute

A influenciadora digital Camilla de Lucas (28) bateu um papo com seus seguidores e contou mais detalhes sobre seu casamento com o cantor Mateus Ricardo, mais conhecido como Blecaute, que aconteceu no último sábado, 13, no Rio de Janeiro!

Nos stories de seu Instagram, a ex-BBB abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas curiosidades dos fãs sobre a cerimônia, que contou com a presença de 230 convidados. Camilla impressionou a web pelo valor que gastou com o casamento luxuoso.

“Quando passou de 500 mil paramos de calcular. Não vou falar o valor total, porque casamento não é para ser ostentação e infelizmente não é a realidade de muitos. Prefiro que minhas seguidoras entendam que elas podem fazer com o valor que tá na realidade delas", disse.

Ela explicou que não fizeram parcerias. "Fizemos o que queríamos. Não tivemos parceria porque não gosto. Ou tenho dinheiro para fazer, ou não faço! E o que achei caro cortei ou quis desconto. Não é porque 'temos condições' que vamos pagar. Sou chorona mesmo", falou ainda.

Camilla chegou a ser alvo de críticas de uma internauta que indagou sobre a não escolha de profissionais negros. "Gente, pelo amor de Deus, que coisa chataaaa! Vocês estavam lá pra ver? Conhecem todos os fornecedores? Vocês afirmam cada coisa... A festa era de um casal preto, com nosso amigos, que são majoritariamente pretos, com nossa família que é preta. É cada fiscalização...", disparou a famosa.

Ela ainda postou foto dos passaportes: "Ativando modo lua de mel", disse, dando as opções de Curaçao, Grécia, Dubai e Tailândia, e questionando os fãs sobre qual é o destino.

Confira Camilla de Lucas falando sobre o casamento:

Camilla de Lucas abre álbum de fotos do casamento e revela novos detalhes

A influenciadora digital e ex-BBB Camilla de Lucas esbanjou romantismo ao mostrar fotos inéditas do seu casamento com o cantor Blecaute. Os dois oficializaram a união no último sábado, 13, em uma cerimônia com a presença de amigos e familiares. Na segunda-feira, 15, ela abriu um álbum de fotos da cerimônia ao ar livre.

Nos stories do Instagram, a beldade ainda contou mais detalhes do seu casamento. Ela mostrou a arte do convite de casamento, que teve desenhos de frutas, e a mesma estampa nos chinelos que entregou para os convidados como lembrancinha. Então, a estrela falou sobre a decoração da festa. “Paleta colorida, mas ao mesmo tempo extremamente elegante. A decoração, que é um tropical contemporâneo, tem um 'que' de sofisticação e modernidade, mas sem perder a alegria, conforto, romantismo e singularidade que todo casamento merece ter", escreveu.

Por fim, ela contou sobre a escolha do seu vestido de noiva. “Não quis ajuda nem opinião de ninguém era o meu casamento e só a minha opinião e vontade bastava nesse dia. Não quis levar mãe nem amiga. Estava segura e feliz! Saiba noiva, se o casamento é seu quem deve escolher é você. Para mim não faz sentido alguém escolher algo no dia mais especial da minha vida”, afirmou.