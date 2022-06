Camilla Camargo tieta Gloria Pires em première de filme: ''Não aguentei e chorei''

Atriz Camilla Camargo se emociona ao conhecer Gloria Pires e publica foto do encontro nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 11h13

A atriz Camilla Camargo (36) mostrou que é fã de Gloria Pires (58) e compartilhou registro do encontro que teve com a artista!

Na noite da última segunda-feira, 06, a filha de Zezé Di Camargo (59) marcou presença na première do filme A Suspeita, em São Paulo. Ela não deixou de tietar a veterana, que é protagonista do longa-metragem que chega aos cinemas no dia 16 de junho, e publicou um clique em seu feed no Instagram ao lado de Gloria.

"A conheci, não aguentei e chorei. Realizando um sonho", escreveu Camilla Camargo na legenda da publicação.

As filhas de Gloria, Cleo (39) e Antonia Morais (29), também estiveram na noite de pré-estreia.

Filha de Gloria Pires é confundida com Guta, de 'Pantanal'

Recentemente, a filha de Gloria Pires e Orlando Morais (60), Antonia Morais, foi confundida com atriz da novela Pantanal! Uma internauta chegou a mandar uma mensagem em uma publicação de Antonia no Instagram, elogiando-a pelo desempenho na novela em que não faz parte. A seguidora pensou que a artista era Julia Dalavia (24), que interpreta Guta na trama escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi.

Confira o encontro de Camilla Camargo com Gloria Pires: