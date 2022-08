Camilla Camargo solta a voz durante ensaio com a irmã, Wanessa Camargo

A cantora Wanessa Camargo vai cantar ao lado do Sandy em São Paulo nos dias 18 e 19 de agosto

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 16h52

Wanessa Camargo (39) dividiu com os fãs um ensaio mais do que especial ao lado da irmã, Camilla Camargo (36). A cantora aproveitou a voz da caçula para se preparar para a apresentação com Sandy (39) em São Paulo.

As filhas de Zezé Di Camargo soltaram a voz com a nova parceria de Wanessa com Sandy na música Leve, e arrancaram elogios da web.

"Olha a gente ensaiando já pro seu show @sandyoficial! Dias 18 e 19 aqui em São Paulo, no Espaço Unimed! Ansiosas já", escreveu a loira na legenda da publicação.

Os admiradores lotaram os comentários. "Como a Camila canta bem!!! Não conhecia esse lado dela", "Eu não perco esse show por nada", "Tá no sangue dos Camargos mesmo! Lindíssimas, afinadíssimas e maravilhosas!", "Já quero essa dupla", dispararam eles.

WANESSA CAMARGO FALA SOBRE A FASE ATUAL DA SUA VIDA

A cantora Wanessa Camargo foi surpreendida com uma pergunta do apresentador Marcos Mion (43) sobre a sua vida ao gravar o programa Caldeirão com Mion, da Globo. Segundo o Jornal O Globo, ele quis saber sobre os últimos acontecimentos da vida da artista, e ela se limitou a dizer que está feliz.

