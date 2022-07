Camila Queiroz relembra festão luxuoso do seu aniversário de 29 anos

A atriz Camila Queiroz resgatou fotos do seu aniversário de 29 anos, que contou com gaiola, shows e timaço de famosos

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 12h41

Aproveitando o clima de TBT desta quinta-feira, 21, Camila Queiroz resolveu relembrar a sua festa de aniversário de 29 anos.

A atriz compartilhou cliques inéditos do evento que contou com um timaço de famosos, decoração impressionante e troca de looks.

Nas imagens, a musa aparece ao lado do marido, Klebber Toledo (36), aproveitando os shows de Thiago Martins e Ludmilla, curtindo drinks e dançando dentro de gaiolas.

"Primeiro #tbt de muitos que virão da melhor energia da melhor noite. Vai ser difícil superar #CQ29, quero mais!!!!", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os amigos foram só elogios. "A festa foi incrível", "Não vejo a hora de você completar 30 anos", "Os seus looks foram impecáveis", dispararam.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

CAMILA QUEIROZ E XAMÃ SERÃO OS APRESENTADORES DO MTV MIAW

Nesta quinta-feira, 7, foi anunciado que os apresentadores do MTV Miaw serão ninguém menos que Camila Queiroz e Xamã (32). Com um vídeo super diferentes, os artistas foram apresentados como os comandantes da premiação da MTV, que será transmitida no dia 28 de julho.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!