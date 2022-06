Camila Queiroz entra nos assuntos mais comentados do Twitter após SPFW: ''Espetáculo''

O desfile de Camila Queiroz no São Paulo Fashion Week chamou a atenção dos internautas

Camila Queiroz (28) brilhou na passarela da marca Bold Strap no São Paulo Fashion Week na última quarta-feira, 1.

A vibe de Angel, de Verdades Secretas, foi tanta que os internautas colocaram o nome da atriz nos assuntos mais comentados do Twitter.

Exibindo a sua pose de modelo, a artista deixou os fãs de queixo caído com o catwalk e o look.

No desfile, Camila surgiu com um micro top e uma mini saia, e toda a produção foi finalizada com uma bota de cano alto e luvas; e um corselet metalizado.

CONFIRA AS REAÇÕES DOS INTERNAUTAS

Simplesmente não consigo parar de ver o vídeo da Camila Queiroz desfilandooooooooo aaaaaaaaaaaa angel pq pisa tanto — nathalia (@nathiavelarr) June 2, 2022

acho q nunca vou superar camila queiroz desfilando pra bold strap ontem — Clarissa (@clarissacoserp) June 2, 2022