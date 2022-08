Camila Pitanga curte dia de sol na praia com a mãe e a filha: ''Tal mães, tal filhas''

A atriz Camila Pitanga arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar fotos com a mãe e a filha

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 15h17

Camila Pitanga (45) compartilhou fotos raríssimas ao lado da mãe, Vera Manhães, e a filha, Antonia (14). O trio aproveitou o clima quente para curtir a praia juntinhas.

No perfil do Instagram, a atriz publicou uma sequência de fotos com as duas e a beleza e semelhança chamou a atenção dos fãs.

Nas imagens, as mais novas transbordam amor pela veterana. "O amor é azulzinho", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os admiradores não pouparam elogios. "Três gerações de amor", "Lindíssimas", "A que delícia! Mãe é tudo de bom", "Lindezas", dispararam eles.

CAMILA PITANGA ESBANJA BELEZA NATURAL EM FOTOS SEM MAQUIAGEM

Camila Pitanga deu um show de beleza ao compartilhar novas fotos nas suas redes sociais. Sem maquiagem e sem filtro, a atriz exibiu a beleza natural e chamou a atenção dos fãs. Com um kimono estampado e camiseta branca, a artista posou no batente de uma porta com os cabelos soltos e fez caras e bocas para a câmera.

