Camarote Pride House terá nova edição na Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo

André Almada e Guto Melo organizam nova edição do Camarote Pride House como uma das atrações da Parada do Orgulho LGBTQIA+

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 16h36

O Camarote Pride House terá uma nova edição durante a Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo em 2022. O local será montado na varanda do Conjunto Nacional e será um dos mais disputados durante o evento.

Na nova edição, o empresário André Almada chega ao projeto como sócio para se juntar ao empreendedor Guto Melo. Os dois prometem uma megafesta com experiência inédita. “Além de garantir segurança, conforto, atendimento VIP e o melhor open bar que você já viu, o camarote trará diversas atrações especiais e uma infraestrutura inigualável”, disse Guto, que é o idealizador do Camarote.

André Almada celebrou a nova edição do camarote. “Estou muito feliz em estar nesse mega projeto que, além de oferecer a melhor experiência, vai colaborar com diversos projetos sociais. Tenho certeza que esta edição da Parada será histórica e também faremos história com o Camarote Pride House”, declarou.

O Camarote Pride House acontece no Blue Note no dia 19 de junho e tem capacidade para pouco mais de 500 convidados em um conceito premium e limitado. Os ingressos já estão à venda no site do evento.