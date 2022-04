Calcinha Preta se pronuncia após críticas por homenagem com pomba em show

Banda Calcinha Preta foi duramente criticada após fazer homenagem para Paulinha Abelha com pomba em show e ave cair no público

A banda Calcinha Preta recebeu muitas críticas ao fazer uma homenagem para a cantora Paulinha Abelha (1978 - 2022) durante show.

No último sábado, 09, em apresentação em Salvador, na Bahia, uma pomba branca foi solta. A ave foi arremessada para cima, mas acabou caindo no público.

“Você deixou a asa do pombo amarrada. Eu acho que a asa do pombo tava amarrada”, disse a vocalista Silvânia em vídeos que circulam na web.

Após a repercussão e críticas por internautas e famosos sobre o ocorrido, o grupo Calcinha Preta se manifestou nas redes sociais.

"Mediante os acontecimentos da banda Calcinha Preta no sábado, dia 9, em Salvador / BA, esclarecemos que houve uma surpresa por parte de um fã. Os fatos ocorreram sem o prévio conhecimento dos integrantes e da produção da banda", começou a nota.

Em seguida, o comunicado explicou sobre trecho da apresentação que é dedicado a Paulinha, que faleceu em fevereiro por problemas renais: "Há um momento de homenagem, em que fãs são convidados para subir ao palco e dançar a música Babydoll. Embora saibamos que a atitude do fã tenha sido bem intencionada, com intuito de homenagear a cantora Paulinha Abelha, enfatizamos que tal iniciativa não partiu da equipe e que não compactuamos com maus tratos dos animais. Vale ressaltar que a pomba não se feriu e foi cuidada por um espectator que estava na plateia", finalizou o texto.

Confira o comunicado da banda Calcinha Preta: