Caio Narcisi: saiba quem é o primeiro genro do apresentador Rodrigo Faro

Saiba quem Caio Narcisi, o primeiro genro de Rodrigo Faro; ele fez a primeira aparição em público ao lado de Maria Faro neste final de semana

Na última semana, o apresentador Rodrigo Faro surpreendeu os seguidores ao contar que sua filha do meio, Maria Faro, está vivendo o primeiro amor. Em uma entrevista, ele disse que o rapaz está convivendo com sua família e frequentando a sua casa.

Agora, a identidade do sortudo foi revelada: trata-se de Caio Narcisi, que apareceu ao lado do famoso e de sua esposa, Vera Viel, em um evento que aconteceu em São Paulo neste final de semana. A família se reuniu para prestigiar um festival de música.

Quem é Caio Narcisi?

Caio Narcisi é jogador de futebol e ainda leva uma vida de anônimo. É que o rapaz é seguido apenas por 2 mil pessoas em suas redes sociais. Ele já compartilhou registros ao lado da namorada, o último deles inclusive no festival que rolou neste final de semana.

A revelação do namoro aconteceu durante a participação do apresentador no talk show O Programa de Todos os Programas.

“A minha filha Maria está namorando. O menino já está dentro de casa, jogando beach tênis, bola comigo. Achei que ia ficar com ciúme, mas estou muito tranquilo, e me relacionando muito bem, como se eu tivesse ganhado um filho”, contou ele ao Programa de Todos os Programas.

Já a filha mais velha, Clara Faro, está na faculdade e estuda para seguir a carreira artística. “É bonito ver as meninas crescendo, a Clara está fazendo cinema na FAAP. Imagina, agora eu troco ideia com ela sobre lente, câmera, assistimos filme juntos, tudo que é o meu mundo. Isso não tem preço, é o verdadeiro sucesso”, disse ele.

Perdeu a chance?

Na conversa, Rodrigo Faro ainda fez um relato de uma oportunidade perdida no passado na Globo quando acabou sendo trocado por Angélica."Eu tinha gravado um piloto. Olha que loucura. Eu trabalhava como ator, e eles me chamaram para apresentar um piloto. Eu gravei esse programa, eles adoraram", revelou. O programa era o Fama, reality musical que se tornou um sucesso.