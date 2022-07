Caio Castro publica clique romântico com a namorada: ''Grude''

O ator Caio Castro dividiu um clique romântico com a namorada, Daiane de Paula, e arrancou elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 11h58

Caio Castro (33) compartilhou um novo registro super romântico com a namorada, Daiane de Paula (31), e arrancou elogios dos seguidores. O casal trocou declarações nas redes sociais e não deixaram de transbordar amor.

No clique, os pombinhos esbanjam beleza com uma selfie juntinhos. "Grudinho", escreveu o ator na legenda da publicação.

A apresentadora não deixou de comentar o post do amado. "Namorada, ama tanto!", declarou ela.

Os admiradores lotaram os comentários de elogios. "Que lindos", "Casal maravilhoso", "Esse casal é tudo pra nossa carreira", "São lindos demais, como pode", dispararam.

