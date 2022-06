Caio Castro opina sobre falhar na Hora H

Caio Castro surpreende ao abrir o jogo sobre a vida amorosa e revela se é ciumento ou não

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 12h43

O ator Caio Castro (33) surpreendeu ao comentar sobre tabus da vida amorosa em uma conversa com Renatinha Diniz no canal Sua Brother. Ele deu a sua opinião sobre as críticas por falhas na Hora H e entregou quando isso pode acontecer.

“É óbvio que a gente entra mais nessa questão [da disfunção erétil] com um amigo ou com a gente mesmo, mas tem um grupo, tem uma parcela das meninas que não ajuda, que faz questão de falar tipo 'e aí, meu?', 'Nossa!'. Dá vontade de falar: 'quantos anos você tem?'. Na maioria dos casos, a 'brochada' está mais relacionada com inseguranças e incertezas na troca com o parceiro. Se você é novo, não tem como saber exatamente onde são os lugares certos que as mulheres gostam de ser tocadas. Não tem tempo de vida útil para saber o que você gosta de receber de uma mulher ou de um homem... Aí, a gente fica ansioso, fica tenso. E às vezes não rola, não tem troca suficiente para ter tesão, ter uma troca sexual”, disse ele.

Então, Caio Castro contou também sobre ciúme e revelou que é nesta questão. “Não sou ciumento. Mas eu não tenho muita paciência para quem joga com o ciúmes ao próprio favor, fica cavando história. O famoso relacionamento tóxico, não faz bem para ninguém”, declarou.

Por fim, o ator opinou sobre pagar a conta em um encontro a dois. “Sou meio gentleman. Mas tem diferença entre você pagar a conta e você ter que pagar a conta. Me incomoda muito, que é o que eu não quero, essa sensação de eu ter que sustentar, ter que pagar. Eu tenho que p*rra nenhuma, para começar. Em um namoro desses meus assim, eu tirava jokenpô para saber quem ia pagar”, revelou.