Caio Castro comove ao lamentar a morte do ex-empresário, Felipe Carauta

Caio Castro deixa recado para o empresário Felipe Carauta, que cuidava da carreira de celebridades e faleceu aos 35 anos: 'Teve postura de pai para mim'

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 12h59

O ator Caio Castro (33) escreveu um recado para lamentar a morte do empresário Felipe Carauta, que cuidava da carreira de celebridades. O empresário faleceu no último domingo, 15, aos 35 anos de idade, em decorrência de um infarto. Nas redes sociais, Caio relembrou a parceria deles no início de sua carreira como ator na TV.

“Perdi um amigo no dia dos pais. Felipe foi meu empresário e, em muitas vezes, teve postura de pai para mim... Como é loka a vida, leva do nada pessoas que nunca imaginaríamos, 35 anos... Mas essa viagem foi loka também, e é isso que vai ficar na minha memória, os momentos bons com ele. Deixo aqui o vídeo como uma homenagem para um irmão que sempre foi muito generoso com todos, deixando de ser, muitas das vezes, generoso consigo mesmo”, disse ele.

Então, Caio compartilhou um vídeo com momentos de uma viagem que fizeram juntos para Orlando, nos Estados Unidos.

Assista ao vídeo: